"Сарыарка" уступила "Бейбарысу" в матче чемпионата РК

Атырауский "Бейбарыс" взял верх над карагандинской "Сарыаркой" в очередном матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана, сообщает zakon.kz.
Итог игры 4:5.
Шайбы:
0:1 — 11:47 Безруков (Зеленков, Анохин). В равенстве
1:1 — 12:50 Ананичев Ар. (Рыжий). В равенстве
1:2 — 24:30 Борисевич (Михайлов, Безруков). В равенстве
1:3 — 35:05 Желнеровский (Михайлов, Сиксна). В равенстве
2:3 — 35:55 Кожевников (Степаненко, Гевель). В равенстве
3:3 — 45:26 Гевель (Петров). В равенстве
4:3 — 49:24 Гевель (Закарлюкин, Кожевников). В большинстве
5:3 — 55:37 Воробьев (Севостьянов, Курепанов). В равенстве
5:4 — 58:29 Зеленков. В равенстве
Вратари: Белоконский — Бояркин.
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