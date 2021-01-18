"Сарыарка" уступила "Бейбарысу" в матче чемпионата РК

Атырауский "Бейбарыс" взял верх над карагандинской "Сарыаркой" в очередном матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана, сообщает zakon.kz.

Итог игры 4:5.

Шайбы:

0:1 — 11:47 Безруков (Зеленков, Анохин). В равенстве

1:1 — 12:50 Ананичев Ар. (Рыжий). В равенстве

1:2 — 24:30 Борисевич (Михайлов, Безруков). В равенстве

1:3 — 35:05 Желнеровский (Михайлов, Сиксна). В равенстве

2:3 — 35:55 Кожевников (Степаненко, Гевель). В равенстве

3:3 — 45:26 Гевель (Петров). В равенстве

4:3 — 49:24 Гевель (Закарлюкин, Кожевников). В большинстве

5:3 — 55:37 Воробьев (Севостьянов, Курепанов). В равенстве

5:4 — 58:29 Зеленков. В равенстве



Вратари: Белоконский — Бояркин.