Пережившая насилие алматинка требует 50 млн за травлю в соцсетях

Кызгалдак Талгаткызы обратилась в фонд "Ар-Бедел" в прошлом году. В 14-летнем возрасте она пережила насилие со стороны троих взрослых мужчин. А когда рассказала об этом на шоу, подверглась атаке со стороны хейтеров в соцсетях, сообщает zakon.kz.

Теперь она через суд намерена наказать обидчиков, передает Astana TV.

По словам девушки насилию она подверглась дважды. В 14 лет, после чего родила ребенка, и генетическая экспертиза подтвердила, что отцом является один из насильников. Стоит отметить, что никто не понес наказания.

Второй раз, по словам девушки, когда рассказала о случившемся в эфире популярного ток-шоу. Вместо поддержки на нее посыпались оскорбления. И организатором травли стал один из участников того шоу. Кызгалдак подала в суд. Хейтер не ограничился комментариями в сети, нашел ее личный номер, стал звонить и писать сообщения с оскорблениями.

Она впала в депрессию, несколько раз вызывала скорую помощь, у нее поднималось давление, а главное, что она подметила, она боится за будущее своего ребенка. То есть сейчас у нее есть сын четырехлетний, она боится свободно гулять по улице со своим сыном, потому что кто-то придет и тыкнет в меня пальцем. адвокат Альбина Бахтияркызы.

Кызгалдак требует наказать своего обидчика и намерена взыскать с него 50 млн тенге. За оскорбление с использованием средств массовой информации, виновному грозит минимум штраф, а максимум общественные работы. Правозащитники же уверяют, суды неохотно принимают такие дела, поэтому часто хейтеры остаются без наказания.

Судьи нередко даже в принудительном порядке, у них такой посыл, что они предлагают настоятельно заключить мировое соглашение. Но это нельзя не расценить как давление на лицо, которое защищает свои права. А лицо, которое не соглашается заключить мировое соглашение зачастую по его заявлению выносится оправдательный приговор. Поэтому мы просим верховный суд обратить на это внимание. представитель ОФ "Ар-Бедель" Вячеслав Сергеев.

Наказание за оскорбления в сети нужно ужесточать, считают правозащитники. К примеру, за рубежом штрафы за грубый комментарий могут достигать нескольких десятков тысяч евро. В нашей стране успехом считается доведение дела до суда.