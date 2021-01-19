Насколько вредна жареная пища для сердечно-сосудистой системы

Ученые оценили вред жареной пищи для сердечно-сосудистой системы, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, прием жареной пищи связан с повышенным риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, говорится в сводном анализе, опубликованном китайскими учеными в журнале Heart.

Известно, что так называемая западная диета увеличивает риск развития ожирения, диабета второго типа и гипертонии. Китайские ученые решили выяснить, насколько вредна жареная пища, входящая в состав питания в западном стиле, для сердечно-сосудистой системы.

Авторы проанализировали результаты шести исследований, в которых приняли участие более 754 тысяч человек. Средний срок наблюдения за участниками составил 9,5 лет. За это время среди них зафиксировали 36 727 серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как сердечный приступ или инсульт, а также 85 906 смертей.

Ученые обнаружили четкую линейную связь между количеством потребляемой жареной пищи и серьезными сердечно-сосудистыми событиями, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Оказалось, что с каждыми дополнительными 114 граммами жареных продуктов в неделю эти риски увеличиваются соответственно на 3, 2 и 12%. Однако связь потребления жареной пищи с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний не выявили.

Среди людей, которые потребляли максимальное количество жареной пищи риск сердечно-сосудистых событий был на 28% выше по сравнению с контрольной группой, риск ишемической болезни сердца - на 22%, а риск развития сердечной недостаточности - на 37%.

Исследователи отмечают, что причина этой связи для них пока остается неясной, но ученые предлагают несколько возможных объяснений.

Во-первых, жареные продукты повышают потребление энергии из-за содержания в них жира и генерируют вредные трансжирные кислоты из гидрогенизированных растительных масел, которые часто используются при приготовлении.

Во-вторых, жарка сопровождается образованием побочных химических продуктов, участвующих в воспалительных реакциях организма. Кроме того такие продукты фастфуда, как жареный цыпленок и картофель фри обычно содержат много соли и часто сопровождаются сахаросодержащими напитками.

Авторы признают, что их результаты следует считать предварительными, так как некоторые исследования включали только один тип жареных продуктов, например рыбу, картофель или закуски, а не общее потребление жареной пищи. Поэтому оценку рисков, вероятно, следует скорректировать в сторону повышения.

К тому же во всех случаях ученые полагались на честность и память участников - факторы, которые следует принимать во внимание при интерпретации результатов, предупреждают исследователи.