Двое пьяных парней подрались с полицейскими в Петропавловске

Появилось видео драки в общежитии Петропавловска, передает zakon.kz со ссылкой на pkzsk.info.

Как сообщается, запись с видеокамер, установленных в подъезде общежития на улице Горького в Петропавловске, на которой запечатлена драка двоих молодых людей с полицейскими, появилась в социальных сетях. На ней хорошо видно, как развивались события в момент приезда полицейского патруля, прибывшего по вызову местных жителей. Двое парней, слишком весело отмечавших Старый Новый год, при появлении полиции не успокоились, а напротив стали вести себя еще агрессивнее. В итоге один из них даже нанес себе ранения осколком стекла.

Полицейские, как следует из видеозаписи, вели себя осторожно, а разбуянившихся молодых людей пытались успокоить их знакомые, но тщетно. В итоге после непродолжительной, но очень яркой стычки победило правосудие в лице полицейских.

Отмечается, что оба дебошира задержаны. 18-летний горожанин водворен в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска. В настоящее время проводятся следственные действия в рамках начатого досудебного расследования по статье 380 части 3 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".