Новые министры принесли присягу в Правительстве

19 января 2021, 09:11
Фото: vrk.news

Вступившие в должность новые министры принесли присягу в Правительстве, передает корреспондент zakon.kz.

18 января на должность министра национальной экономики был назначен Асет Иргалиев.

Новым министром труда и социальной защиты населения стал Серик Шапкенов.

Перед народом и Президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей страны - Республики Казахстан. Строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. Верно служить и укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь, - озвучили новые министры.

Аскар Мамин поздравил министров с назначением.

В структуре Правительства произошли некоторые изменения. Мухтар Тлеуберди назначен заместителем премьер-министра - министром иностранных дел. Указом главы государства назначены два новых члена правительства. Министром национальной экономики назначен Асет Иргалиев, министром труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов. Надеемся, что они справятся с возложенными на них серьезными задачами. Поздравляю всех новых министров с назначением, - отметил Мамин.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?