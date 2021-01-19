Еще один регион Казахстана перешел в "красную" зону

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о ситуации с коронавирусом в стране, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, Казахстан находится в зоне умеренного риска или в "желтой" зоне.

За последние сутки зарегистрировано девять случаев КВИ плюс и 18 случаев КВИ минус. Из них девять с летальным исходом. Министерство ежедневно проводит оценку эпидситуации согласно матрице. Так, с начала текущего года из зоны умеренного риска в зону высокого риска перешли три региона - Костанайская, Павлодарская области и город Нур-Султан. Из зоны низкого риска в зону умеренного риска переместились Алматинская и Карагандинская области, - сообщил министр на заседании Правительства.

На 19 января в "красной" зоне находятся шесть регионов - Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан. В "желтой" зоне три региона - Западно-Казахстанская, Алматинская, Карагандинская области. Остальные восемь регионов расположены в "зеленой" зоне.

Тамила Языкова, Нур-Султан