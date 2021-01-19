В Алматы автобус сбил женщину насмерть

В Алматы произошел наезд на женщину 1974 года рождения на перекрестке Рыскулова – Емцова, передает zakon.kz.

Автобус 81 маршрута двигался по Рыскулова в восточном направлении. После того, как переехал перекресток, заехал под строящуюся развязку. В этот момент, по словам водителя, перед автобусом выбежала женщина и он не успел среагировать и наехал на нее. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Под развязкой темно, нет никакого освещения, погибшая женщина была одета в темную одежду.

Она могла перейти дорогу на перекрестке или по надземному переходу, но почему-то не сделала это.

Водитель в данный момент находится в шоковом состоянии.

Приехавшие представители автопарка изъяли видео для просмотра и оценки ситуации.

Подробности происшествия также будут выяснять сотрудники дорожной полиции.

Из-за строящейся развязки в этом месте отсутствует тротуар и люди вынуждены идти по дороге, многие ловят такси, выбегая на дорогу