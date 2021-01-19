В Казахстане не выявлен "британский" штамм коронавируса

Мутированные штаммы COVID-19 из Германии, Испании и США выявляют в Казахстане, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

С учетом склонности вируса к мутации, министерство на постоянной основе проводятся молекулярно-генетическое секвинирование штаммов вируса, выделенных в республике Казахстан. Анализ показал, что исследованные пробы генетически близки с выявленными штаммами в Германии, Испании, Украины, РФ, США и Китая, — сообщил Цой.

По его словам, симптомные и бессимптомные формы заболевания, а также контагиозность вируса не зависит от принадлежности вируса к какой-либо генетической линии.

Определены мутации с наиболее высокой частотой обнаружения. Британский штамм в изученных пробах не выявлен. Работа в данном направлении продолжается, — добавил министр.

В целом, согласно информации, на сегодня в 220 странах мира зарегистрировано более 95 млн случаев КВИ, умерло более 2 млн человек, глобальный показатель летальности составляют 2,1 %.

В Америке, Западной части Тихого океана, Африке продолжается неуклонный рост заболеваемости населения вирусом COVID-19. В Европейском регионах отмечается устойчиво высокий уровень заболеваемости без признаков снижения. Тенденция снижения отмечается лишь в Юго-восточной Азии. Таким образом, по показателю и уровню заболеваемости Казахстан находится в зоне умеренного риски или "желтой" зоне. В "красной" зоне находятся такие страны, как Украина, РФ, Беларусь, Германия, Италия, Франция, ОАЭ. Южная Корея и Сингапур находятся в "зеленой" зоне, — уточнили на заседании.

По информации министерства, с начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 178 098 больных с КВИ плюс, 46 866 случаев с КВИ минус. Выздоровело 154 449 больных с КВИ плюс и 34 656 больных с КВИ минус. Число умерших составляет 2 423 человека с КВИ плюс и 542 – КВИ минус.

В целом по республике с ноября месяца наблюдается подъем заболеваемости с КВИ. В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 4,5 раза, в декабре – рост в 1,2 раза, тенденция к умеренному росту отмечается в январе. Это является следствием несоблюдения населением мер профилактики в период длительных праздников в период декабре-январе месяцах, — заключил Алексей Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан