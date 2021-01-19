Цой: Альтернатива вакцинации – самоизоляция и карантин

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой высказался о вакцинации в Казахстане, передает zakon.kz.

По его словам, вакцинация является единственным эффективным, экономичным и доступным средством в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями.

Альтернатива вакцинации – это самоизоляция и карантин, что мы хорошо испытали на себе на примере коронавирусной инфекции. Вакцинация стимулирует специфический иммунный ответ, который эффективно защитит от инфекции и снижает риск заражения и заболеваемости у населения в результате массовой иммунизации. Алексей Цой

Министр привел данные об иммунизации населения Казахстана и снижении заболеваемости различными инфекциями.

Так, за последние 20 лет снижена заболеваемость:

- краснухой - более чем в 56 раз;

- эпидемическим паротитом - более чем в 119 раз;

- вирусным гепатитом "В" среди населения в 34,7 раз, а среди детей, которые прививаются против данной инфекции в 262 раза (вакцинация против ВГВ введена с 1998г)

- поддерживается стабильно низкий уровень заболеваемости коклюшем, единичные случаи дифтерии, столбняка.

Министр напомнил, что все зарегистрированные в стране вакцины проходят оценку безопасности и качества до их поступления в медицинские организации, что позволяет обеспечить допуск на рынок только эффективных и безопасных вакцин.

Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции начнется в Казахстане в феврале. Она будет предложена на бесплатной основе, отметил Цой.

Бесплатной вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, включая медицинских работников, педагогов, полицейских, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, а также лиц с хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений. Министр здравоохранения Казахстана

В первую очередь вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения.

Алексей Цой ответил, что перед тем, как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе и производителе вакцины.

Профилактические прививки проводятся лицам, не имеющим медицинских противопоказаний и с информированного письменного согласия прививаемого лица либо его законного представителя. Медицинский работник перед проведением прививки проводит осмотр прививаемого лица с предоставлением информации о прививке, возможных побочных проявлениях и о последствиях отказа от нее. Вакцинация против коронавирусной инфекции будет предложена на добровольной основе только с информированного согласия прививаемого. В соответствии со статьей 77 Кодекса Республики Казахстан граждане Республики Казахстан имеют право на отказ от получения профилактических вакцинации, - отметил он.

Министр также подчеркнул, что только вакцинация позволит снизить заболеваемость и снять ограничительные меры в стране.

Необходимо помнить, что ущерб от эпидемии никак не сопоставим с теми немногими реакциями и осложнениями, которые крайне редко возникают при вакцинации. Вакцинированные люди защищены от заражения соответствующей болезнью и дальнейшей передачи патогена, что разрывает любые цепочки передачи инфекции. Высокий охват вакцинацией позволит вернуться к повседневной жизни без ограничительных мер, - заключил он.