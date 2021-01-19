Олимпийский чемпион Нижат Рахимов отстранен от соревнований

19 января 2021, 11:49
Фото: Getty Images - Getty

Казахстанский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Нижат Рахимов временно отстранен от всех соревнований. Он подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2016 году, передает zakon.kz.

По информации Международной федерации тяжелой атлетики IWF, Ниджат Рагимов были проинформирован сегодня о том, что Международное агентство допинг-тестирования ITA обвиняет его в нарушении антидопинговых правил за «замену мочи» (статья 2.2 Антидопинговых правил IWF), которое могло бы произойти период времени в 2016 году. Случилось это до, во время или после Олимпийских игр в Рио, где Рахимов выиграл золотую медаль, пока не известно.


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