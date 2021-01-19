Мужчина убил жену, а затем покончил с собой в Нур-Султане 

16 января в одном из жилых комплексов Нур-Султана произошло убийство. Мужчина убил жену, а затем покончил с собой, сообщает zakon.kz.



Как установили полицейские, в одной из квартир между родственниками произошел конфликт, в ходе которого муж нанес смертельные ножевые ранения своей супруге, после чего нанес несколько ранений ее сестре. Последняя успела выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей, которые и вызвали полицию. В это время мужчина закрылся в квартире.

Прибывший наряд полиции, вскрыв дверь, обнаружили труп 46-летней женщины и ее супруга, который нанес себе удар ножом. По приезду бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.