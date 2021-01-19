Две недели Навальный проведет в одиночестве в трехместной камере

Оппозиционер Алексей Навальный будет находиться в трехместной камере в одиночестве две недели, сообщает zakon.kz.

По информации news.ru, это связано с карантином из-за пандемии коронавируса.





Навальный в СИЗО-1 ("Матросская тишина") обеспечен постельными принадлежностями, посудой, также ему выдан гигиенический набор. Камера, в которой оппозиционер содержится, оборудована холодильником, чайником, телевизором. В помещении есть горячая вода. Дополнительные вещи или продукты питания блогер может заказать самостоятельно в магазине СИЗО или через родственников, - сказал ответственный секретарь московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Навальный отметил, что рад снова оказаться на родине и поблагодарил за поддержку.

18 января Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках, куда его доставили из Шереметьево. 17 января оппозиционера, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.