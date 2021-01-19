Самая глубокая впадина в Казахстане превращается в свалку

Впадину Карагие превратили в мусорный полигон, сообщает zakon.kz.

Как отмечает телеканал "КТК", еще недавно чиновники планировали в Карагие курортную зону.

С этого года из бюджета мы выделили специально денег, чтобы охватить всю территорию района. Это у нас около 500 тысяч квадратных метров земли. Вся территория района, следить очень трудно. Но если факт такой будет, мы обязательно отреагируем, - отметил Бисенгали Кенжалиев, Мунайлинский районный отдел ЖКХ.

Покрышки от машин и бытовой мусор сюда, судя по всему, вывозили грузовиками.

Впадина Карагие находится вдали от населенных пунктов. На видео, которое шокировало экологов, помимо хлама видны следы от нефтепродуктов. Специалисты уверены, все это наносит непоправимый ущерб особо охраняемой территории.

В департаменте экологии успокаивают: уже в июне вступит в силу новый закон. Он позволит контролировать вывоз мусора, а также в несколько раз увеличит штрафные санкции. Пока же убирать в заповедной зоне будут по старинке – после сигнала от местных жителей.

По данному материалу нами направлены письменные требования в адрес акимата Мунайлинского района. В настоящее время ими готовится до конца недели провести очистительные работы, - сказал Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области.

Карагие - впадина на полуострове Мангышлак близ восточного побережья Каспийского моря, примерно в 50 км от города Актау. Самая глубокая сухая впадина в Казахстане и одна из наиболее глубоких в Азии (132 м ниже уровня моря).