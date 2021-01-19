В Акмолинской области проводится работа по стабилизации эпидситуации

В регионе проводится соответствующая работа, направленная на стабилизацию эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Об этом на заседании Правительства страны сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает zakon.kz.

Проводится работа, направленная на стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе. За последнюю неделю средний прирост общей заболеваемости составил 0,8 процента. За последние сутки - 1,2 процента или 99 случаев, - проинформировал руководитель региона.

По информации управления внутренней политики, лечение в стационаре получают 526 человек. Из них 41 человек находится в тяжелом состоянии. Будут приняты все необходимые меры для недопущения роста заболеваемости и усиления карантинных мер.

В регионе проводятся и другие соответствующие меры. Для снижения роста заболеваемости изменен режим работы общественных мест - непродовольственных магазинов, торгово-развлекательных центров и объектов общественного питания - с сокращением времени на 30%.

В целях недопущения масштабного распространения коронавирусной инфекции и упреждения профилактики заражения усилена работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности объектами предпринимательства. С начала года мониторинговыми группами проведено 346 рейдов. Охвачено 1 212 объектов.

За прошедшую неделю увеличилось количество коек в инфекционных стационарах, в том числе в селах. Оснащенность реанимационных коек составляет 100 процентов.

К слову, в области на сегодня функционируют 3 лаборатории, интегрированные с Единым порталом Национального центра экспертизы. В сутки проводится от 1 700 до 2 тысяч тестов. При необходимости резервная мощность лабораторий позволяет проводить до 7 тысяч тестов в сутки.