В каких городах Казахстана самый грязный воздух

Еженедельную информационную справка о качестве атмосферного воздуха в Казахстане опубликовал РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

За период с 12 января по 18 января 2021 года были зарегистрированы следующие показания: в городах Кызылорда и Петропавловск ни на одном ПНЗ не зафиксировано случаев превышения ПДК загрязняющих веществ.

Алматы

В Алматы было зафиксировано 2358 случаев превышения предельно-допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в Медеуском районе, Халык Арена. Кульжинский тракт 2д.

Атырау

В Атырау было зафиксировано 214 случаев превышения предельно-допустимых норм качества атмосферного воздуха. По городу Атырау ПДК зафиксировано в районах ул.Бигелдинова 10 А рядом с Атырауским филиалом (п.№6), в районе ул. Сырдария 3 (п.№8), проспект Азаттык, угол проспект. Ауэзова (п.№1), угол проспект. Сатпаева и улица. Владимирская (п.№5).

Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске было зафиксировано 329 случаев превышения предельно-допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районах ул. Льва Толстого, 18, пр. Шакарима, 79, ул. Рабочая, 6

Караганда

В Караганде было зафиксировано 1339 случаев превышения предельно-допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе ПНЗ №8 (микрорайон Пришахтинск, ул. 3-й Кочегарки 28.) и ПНЗ№6 (ул. Архитектурная 15/1).

Нур-Султан

В Нур-Султане было зафиксировано 1097 случаев превышения предельно-допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районах ул. Акжол (ТЭЦ), Коктал-1, коммунального рынка Шапагат.

В остальных городах были зафиксированы случаи незначительного превышения ПДК по отдельным видам загрязняющих веществ, - сообщили в ведомстве.

Случаев экстремально-высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ.

На графиках представлена информация о среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ по городам.

Где проводится Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Казахстане

• в Актобе проводится на 6 постах, из них 3 автоматических поста и 3 поста ручного отбора проб.

• в Алматы проводится на 16 постах, из них 11 автоматических постов и 5 постов ручного отбора проб.

• в Атырау проводится на 5 постах, из них 3 автоматических поста и 2 поста ручного отбора проб.

• в Балхаше проводится на 4 постах, из них 1 автоматический пост и 3 поста ручного отбора проб.

• в Усть-Каменогорске проводится на 7 постах, из них 2 автоматических поста и 5 постов ручного отбора проб.

• в Жезказгане проводится на 3 постах, из них 1 автоматический пост и 2 поста ручного отбора проб.

• в Караганде проводится на 8 постах, из них 4 автоматических поста и 4 поста ручного отбора проб.

• в Кызылорде проводится на 3 постах, из них 2 автоматических поста и 1 пост ручного отбора проб.

• в Нур-Султане проводится на 10 постах, из них 6 автоматических поста и 4 поста ручного отбора проб.

• в Павлодаре проводится на 7 постах, из них 5 автоматических поста и 2 поста ручного отбора проб.

• в Петропавловске проводится на 4 постах, из них 2 автоматических поста и 2 поста ручного отбора проб.

• в Темиртау проводится на 4 постах, из них 1 автоматический пост и 3 поста ручного отбора проб.

• в Шымкенте проводится на 6-ти постах, из них 2 автоматических поста и 4 поста ручного отбора проб.