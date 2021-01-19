Изменен перечень приоритетных видов деятельности в специальных экономических зонах РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 12 января 2021 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, передает zakon.kz.

В частности, приоритетными видами деятельности определены:

Специальная экономическая зона "Морпорт Актау":

производство бытовых электрических приборов;

производство кожаной и относящейся к ней продукции;

производство продуктов химической промышленности;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство прочей неметаллической минеральной продукции;

металлургическая промышленность;

производство готовых металлических изделий;

производство машин и оборудования;

производство нефтехимической продукции;

производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

производство электромоторов, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры;

производство электропроводки и электропроводных приборов;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

строительство и ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса "AKTAU RESORT HOTEL" в соответствии с проектно-сметной документацией;

обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов;

аквакультура.

Специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий":

проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов);

услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);

создание новых информационных технологий на основе искусственных иммунных и нейронных систем;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи, электроники, приборостроения, возобновляемых источников энергии, ресурсосбережения и природопользования, создания и применения новых материалов, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа при наличии заключения, выданного уполномоченным органом в области науки, о проведении таких работ;

производство машин для обработки текстов, копировально-множительного оборудования, адресовальных машин, калькуляторов, кассовых аппаратов, маркировальных машин, билетно-кассовых машин, производство других офисных машин и оборудования, электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;

производство электро- и радиоэлементов, передающей аппаратуры, аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;

проектирование, разработка, внедрение и производство электронных, измерительных, оптических, осветительных приборов;

образовательная деятельность в сфере инновационных технологий по перечню специальностей, определенных Правительством Республики Казахстан;

проектирование, разработка, внедрение и производство новых материалов (в том числе опытных образцов);

производство бытовых электрических приборов: холодильники, морозильники, машины стиральные;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы (клиники);

медицинская, научно-исследовательская и образовательная деятельность оказываемая в рамках университетской больницы (клиники);

складирование и хранение грузов;

транспортная обработка грузов;

прочая вспомогательная транспортная деятельность;

производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды;

производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;

производство основных фармацевтических продуктов;

производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов;

производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских изделий;

производство электроизмерительных приборов;

производство приборов для физических исследований;

производство медико-хирургических инструментов;

производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;

производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования;

производство прочих тканей;

производство спецодежды;

производство электроэнергии солнечными электростанциями.



При этом указывается, что для участников специальной экономической зоны в области информационно-коммуникационных технологий и инновационных технологий требование осуществления деятельности на территории специальной экономической зоны не будет являться обязательным условием до 1 января 2028 года для следующих видов деятельности:

проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов);

услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и внедрению проектов в области информационно-коммуникационных технологий.

Специальная экономическая зона "Оңтүстік":

производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

производство прочих вязаных и трикотажных изделий;

производство одежды, кроме одежды из меха и кожи;

прядильное, ткацкое и отделочное производство;

производство нетканых изделий, кроме одежды;

производство ковров и ковровых изделий;

производство древесной массы и целлюлозы;

производство бумаги и картона;

производство кожаной продукции, за исключением дубления и выделки кожи, выделки и окрашивания меха;

производство писчебумажных изделий;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

производство кокса и продуктов нефтепереработки;

производство продуктов химической промышленности;

литье чугуна;

литье стали;

производство строительных металлических конструкций и их частей (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ");

производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ");

основные технологические процессы машиностроения;

производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ" или поставляется в комплекте с насосами и компрессорами);

производство прочих насосов и компрессоров;

производство прочих кранов, клапанов и вентилей.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (18 января).