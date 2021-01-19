Изменен перечень приоритетных видов деятельности в специальных экономических зонах РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 12 января 2021 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, передает zakon.kz.
В частности, приоритетными видами деятельности определены:
Специальная экономическая зона "Морпорт Актау":
Специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий":
При этом указывается, что для участников специальной экономической зоны в области информационно-коммуникационных технологий и инновационных технологий требование осуществления деятельности на территории специальной экономической зоны не будет являться обязательным условием до 1 января 2028 года для следующих видов деятельности:
Специальная экономическая зона "Оңтүстік":
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (18 января).
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