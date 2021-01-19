Изменен перечень приоритетных видов деятельности в специальных экономических зонах РК

19 января 2021, 16:12
Фото: inform.kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 12 января 2021 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, передает zakon.kz.

В частности, приоритетными видами деятельности определены:

Специальная экономическая зона "Морпорт Актау":

  • производство бытовых электрических приборов;
  • производство кожаной и относящейся к ней продукции;
  • производство продуктов химической промышленности;
  • производство резиновых и пластмассовых изделий;
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции;
  • металлургическая промышленность;
  • производство готовых металлических изделий;
  • производство машин и оборудования;
  • производство нефтехимической продукции;
  • производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  • производство электромоторов, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры;
  • производство электропроводки и электропроводных приборов;
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  • строительство и ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса "AKTAU RESORT HOTEL" в соответствии с проектно-сметной документацией;
  • обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов;
  • аквакультура.

Специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий":

  • проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов);
  • услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);
  • создание новых информационных технологий на основе искусственных иммунных и нейронных систем;
  • проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи, электроники, приборостроения, возобновляемых источников энергии, ресурсосбережения и природопользования, создания и применения новых материалов, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа при наличии заключения, выданного уполномоченным органом в области науки, о проведении таких работ;
  • производство машин для обработки текстов, копировально-множительного оборудования, адресовальных машин, калькуляторов, кассовых аппаратов, маркировальных машин, билетно-кассовых машин, производство других офисных машин и оборудования, электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
  • производство электро- и радиоэлементов, передающей аппаратуры, аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;
  • проектирование, разработка, внедрение и производство электронных, измерительных, оптических, осветительных приборов;
  • образовательная деятельность в сфере инновационных технологий по перечню специальностей, определенных Правительством Республики Казахстан;
  • проектирование, разработка, внедрение и производство новых материалов (в том числе опытных образцов);
  • производство бытовых электрических приборов: холодильники, морозильники, машины стиральные;
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  • строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы (клиники);
  • медицинская, научно-исследовательская и образовательная деятельность оказываемая в рамках университетской больницы (клиники);
  • складирование и хранение грузов;
  • транспортная обработка грузов;
  • прочая вспомогательная транспортная деятельность;
  • производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды;
  • производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;
  • производство основных фармацевтических продуктов;
  • производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов;
  • производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских изделий;
  • производство электроизмерительных приборов;
  • производство приборов для физических исследований;
  • производство медико-хирургических инструментов;
  • производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
  • производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования;
  • производство прочих тканей;
  • производство спецодежды;
  • производство электроэнергии солнечными электростанциями.


При этом указывается, что для участников специальной экономической зоны в области информационно-коммуникационных технологий и инновационных технологий требование осуществления деятельности на территории специальной экономической зоны не будет являться обязательным условием до 1 января 2028 года для следующих видов деятельности:

  • проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов);
  • услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);
    проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и внедрению проектов в области информационно-коммуникационных технологий.

Специальная экономическая зона "Оңтүстік":

  • производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
  • производство прочих вязаных и трикотажных изделий;
  • производство одежды, кроме одежды из меха и кожи;
  • прядильное, ткацкое и отделочное производство;
  • производство нетканых изделий, кроме одежды;
  • производство ковров и ковровых изделий;
  • производство древесной массы и целлюлозы;
  • производство бумаги и картона;
  • производство кожаной продукции, за исключением дубления и выделки кожи, выделки и окрашивания меха;
  • производство писчебумажных изделий;
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  • производство кокса и продуктов нефтепереработки;
  • производство продуктов химической промышленности;
  • литье чугуна;
  • литье стали;
  • производство строительных металлических конструкций и их частей (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ");
  • производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ");
  • основные технологические процессы машиностроения;
  • производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
  • производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ" или поставляется в комплекте с насосами и компрессорами);
  • производство прочих насосов и компрессоров;
  • производство прочих кранов, клапанов и вентилей.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (18 января).


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