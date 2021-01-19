В Казахстане назвали птицу 2021 года

В Казахстане выбрали птицу 2021 года, ею стал пеликан, сообщает zakon.kz.

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия совместно с Союзом охраны птиц Казахстана выбрали символ Птицы года 2021 путем голосования среди членов Ассоциации.

На численность пеликанов влияет состояние водоемов, причем не только достаточность уровня воды, но и ее чистота. Очень важна хорошая кормовая база, то есть рыбные запасы. На пеликанов особенно пагубно действует фактор беспокойства, включая неконтролируемое рыболовство. Из-за беспокойства птицы могут бросать колонии. Другие угрозы - выкашивание тростника и пожары в тростниковых массивах, при которых гибнут гнезда, яйца, птенцы.

Обеспечение охранного режима ключевых водоемов, урегулирование рыболовства, борьба с браконьерством помогут не только пеликанам, но и множеству других видов водоплавающих и околоводных птиц. Из специальных действий для пеликанов необходимо установление особого режима вокруг их колоний на период гнездования. Пеликаны охраняются законом, обитают в ряде особо охраняемых природных территорий и, кроме того, на ряде ключевых орнитологических территорий.

В "год пеликана" планируется активизировать работу по выделению ключевых для видов участков и по обеспечению их сохранности.

Пеликаны безошибочно определяются по огромному клюву-мешку, который они используют для добычи их основной пищи – рыбы. В Казахстане обитают два вида - розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) и кудрявый пеликан (Pelecanus crispus), и оба занесены в Красную книгу РК. Численность каждого вида в нашей стране составляет около 1600-3000 пар. У взрослого розового пеликана "мешок" на клюве желтый, вокруг глаза заметно пятно голой розоватой кожи, в полете снизу на крыльях хорошо видны черные маховые перья. У кудрявого пеликана горловой мешок красно-оранжевый, голого розоватого пятна вокруг глаза нет, в полете маховые перья серые. Гнездятся колониями, в которых могут быть десятки и сотни гнезд, в обширных водно-болотных угодьях с хорошими рыбными запасами.

Наиболее крупные колонии находятся на северном побережье Каспия, Тургайской ложбине, Тенгиз-Коргалжынской впадине, в дельтах рек Или, Тентек и Черный Иртыш, озерах Алакольской впадины, в среднем течении и дельте Сырдарьи, на озере Балхаш. На зимовку улетают на Ближний и Средний Восток, в Средиземноморье, Северную Индию, часть розовых пеликанов еще и в Африку.

В 2020 году Птицей года был сокол-балобан.