Женщине, выгнавшей дочь на мороз в столице, найдут работу

Жительнице Нур-Султана, выгнавшей на мороз в наказание свою 8-летнюю дочь найдут подходящую работу. Об этом сообщил на портале "Открытый диалог" и.о. председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев, передает zakon.kz.

Комитет по охране прав детей отреагировал на пост, размещенный в социальных сетях.

24.12.2020 года с момента размещения информации в социальных сетях к определению места жительства семьи подключились все государственные органы, в течение часа адрес был определен, куда выехали сотрудники органа опеки и ювенальной полиции. Установлено, что в семье воспитываются четверо детей, проживает на съемной квартире, мама детей не работает, на учете в органах внутренних дел семья не состояла. Есенгазы Имангалиев.

По информации Имангалиева, 29 декабря 2020 года на внеочередном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Нур-Султан с участием Республиканского общественного Совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» рассмотрен материал в отношении матери детей, проведена профилактическая беседа с целью не повторения подобных ситуаций.

Принятые меры: по поручению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Нур-Султан Центром занятости ведется поиск подходящей работы для мамы. Семья находится на постоянном патронаже психологами Института семейного воспитания. Семья поставлена на профилактический учет в отделение ювенальной полиции, - отметил глава комитета.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности. Вместе с тем еще идет расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК.

Информация о том, что астанчанка выгнала раздетую восьмилетнюю дочь в мороз на улицу вызвала большой резонанс в социальных сетях. Как сообщалось, спасла девочку от обморожения соседка. Она сообщила, что ее соседка избила своего 6-летнего сына, а 8-летнюю девочку выгнала на улицу.

25 декабря стало известно, что материалы по данному делу направят в суд.