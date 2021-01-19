Боевая подготовка в ВС РК ведется в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией

В Вооруженных силах Казахстана продолжаются мероприятия по плану боевой подготовки в составе отделений, сообщает zakon.kz.

Все они проводятся с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Вместе с тем, принимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19.

В настоящее время темпы распространения COVID-19 в стране в целом растут. В "красной" зоне находятся столица, а также Акмолинская, Атырауская, Костанайская и Павлодарская области. Несмотря на это, в Вооруженных Силах РК отмечается снижение роста заболеваемости.

Министр обороны РК генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев заслушал на аппаратном совещании информацию главного военно-медицинского управления о противоэпидемической обстановке в Вооруженных Силах.

За последние семь дней среди военнослужащих зарегистрировано на 16 % меньше случаев заражения COVID-19, чем в предыдущую неделю.

На базе двух ПЦР-лабораторий Вооруженных сил проведено свыше 800 диагностических исследований. Приняты меры по развертыванию еще двух новых медицинских лабораторных комплексов в Актау и Семее, для ввода в эксплуатацию которых оформляются необходимые документы.

Не менее 80 процентов личного состава в "красных" регионах переводится на удаленный формат работы, запрещено проведение массовых мероприятий и групповых занятий.

Для военнослужащих контрактной службы разработаны программы обучения по специальности и комплекс физических упражнений для выполнения в домашних условиях. По выходу из карантина будет организована проверка уровня физической подготовки и качества усвоения учебного материала военнослужащими.

Глава оборонного ведомства поручил руководству Вооруженных Сил и подразделений продолжать держать на особом контроле вопросы соблюдения карантинного режима, а также своевременной готовности оперативно и адекватно реагировать на резкое обострение эпидемиологической обстановке в стране в течение ближайшего квартала.

На аппаратном совещании Минобороны РК акцентировано, что зимние условия и распространение коронавируса не отменяют необходимость реализации запланированных мероприятий боевой подготовки, при этом ее ходу уделяется внимание на постоянной основе.

В настоящее время подготовка базового армейского звена - отделений нацелена на совершенствование слаженности взаимодействия при действиях в различных видах боя с решением реальных огневых задач, обучением командиров отделений управлению своими подчиненными, совершенствованием полевой выучки личного состава.

На завершающем этапе текущей подготовки на войсковых стрельбищах и учебно-тактических полигонах по традиции проходит боевая стрельба из всех видов используемого в обучении вооружения. При этом проведение не менее 30 % стрельб запланировано в ночное время суток.

По итогам анализа современных вооруженных конфликтов, Министр обороны РК отметил необходимость проведения занятий по оборудованию фортификационных сооружений и инженерных позиций, элементам противодействия беспилотным летательным аппаратам. При этом генерал-лейтенант Н.Ермекбаев заострил внимание командного состава всех уровней на соблюдении мер безопасности при проведении тренировок.

Необходимо принять меры по исключению случаев переохлаждения и обморожения личного состава на полевых занятиях. Развернуть пункты обогрева, обеспечить военнослужащих теплым вещевым имуществом и горячим питанием, – подчеркнул он.