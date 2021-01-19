Видео с пьяным судьей: суд Алматы начал проверку

Городской суд Алматы начал служебную проверку из-за появившегося в соцсетях видео, сообщает zakon.kz.

19 января в Telegram-канале Kozachkov offside была опубликована видеозапись с "нетрезвыми мужчинами".

Стоило выложить видос с судьей, как прислали еще один интересный ролик. Говорят, один из этих мужчин - действующий служитель фемиды из Алмалинского райсуда Алматы, где как раз Куаныш Арипов Председатель, - говорится в описании под видео.

Пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын прокомменитировал данный ролик на своей станице в Facebook .

Сегодня в социальных сетях опубликовано видео, вызвавшее активное обсуждение. Из комментариев следует, что на видео якобы изображен судья Алмалинского районного суда. Сообщаю, что по данному факту Алматинским городским судом проводится служебная проверка. Абай Жарылкасын