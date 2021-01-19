Впервые в истории США трансгендера выдвинули на пост в администрации

Новый американский президент Джо Байден, инаугурация которого пройдет 20 января, выдвинул на пост помощника министра здравоохранения Рейчел Левин, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Если ее кандидатура будет утверждена сенатом, то политик станет первым трансгендером в истории американской администрации.





Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию. Джо Байден

В настоящее время Левин возглавляет департамент здравоохранения штата Пенсильвания. Как отмечает газета Washington Post, в случае перехода на федеральный уровень она будет курировать ключевые подразделения и программы минздрава.

Левин окончила Гарвард-колледж. Она изменила пол в 2011 году.