За несуществующую комуслугу приходится платить жителям Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аstanatv.

Воды в селе Алмалы почти нет, а вот счета за нее приходят ежемесячно, жалуются люди. От безысходности люди вынуждены топить снег.

В поисках воды жители поселка Алмалы уже больше двадцати лет. Водопровод проведен, но живительной влаги в домах нет ни зимой, ни летом, - жалуются люди. Местные жители буквально "выпрашивают" ее у соседей в близлежащих населенных пунктах.

Дети на каникулах 3 месяца, как ишаки, воду таскают. Разве так можно? Как можно жить так? Тем более, сейчас коронавирус, вирусы везде. А как детей купать, как им готовить, как руки мыть? житель с. Алмалы Шаригуль Уразбаева

Те, кому не на чем привозить тяжелые баклажки и фляги, вынуждены топить снег. "Но вода эта очень грязная", - говорят местные жители. Они опасаются за свое здоровье.

Топим вот этот снег и пьем. Вода эта очень грязная. Мы же топим печи, вся сажа ложится на снег. Представьте, какая потом вода грязная получается. А мы ее пьем. Больше деваться некуда. житель с. Алмалы Кайсар Шали

Люди неоднократно обращались в местный акимат. Но безрезультатно.

Никому до нас нет дела. Наше село словно сирота, существует само по себе. Я здесь проживаю с 2000 года и за это время я не видел здесь ни разу ни одного чиновника. житель с. Алмалы Баракат Рысбаев

А вот выставлять счета за потребление воды алмалинцам не забывают. Люди недоумевают, почему они должны платить за несуществующую услугу.

В соседних селах люди платят по тарифу 19 тенге. А у нас - 130 тенге! Это что за вода такая золотая? И ладно, если бы мы видели эту воду. Мы же ее не видим даже. И при этом приходят счета. Каждый месяц мы платить по 3 – 4 тысячи тенге. жительница с. Алмалы Турсынгуль Жылкыбаева

Узнав о собрании недовольных сельчан, на место тут же приехали игнорировавшие людей не одно десятилетие чиновники. Но дать внятного ответа на вопросы местных жителей заместитель акима Коктюбинского сельского округа так и не смог.

Тургенский водопровод групповой они на телефоны наши не отвечают. Мы их приглашали несколько раз, у нас они не были. Буквально завтра начнем эту работу. заместитель акима Коктюбинского сельского округа Берик Саменов

Чиновник дал слово, что в ближайшие дни проблему устранят, и в селе появится долгожданная вода. Но этим обещаниям люди уже не верят.