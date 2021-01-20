На 4 года осудили алматинца за организацию электронного казино

Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершили досудебное расследование в отношении организатора незаконного игорного бизнеса, передает zakon.kz.

Как установило следствие, житель города незаконно открыл и содержал электронное казино, организовал незаконный игорный бизнес с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму более 31,1 млн тенге. ДЭР КФМ.

В ходе осмотра помещения сотрудники ДЭР изъяли 4 игровых терминала, 52 компьютера с приложениями, позволяющими организовать онлайн азартные игры с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша.

По приговору суда мужчина признан виновным по ст. 307 ч.3 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере) и ему назначено наказание в виде 4 года лишения свободы.

Как известно, по закону "Об игорном бизнесе" деятельность электронного казино и интернет-казино на территории республики запрещена.