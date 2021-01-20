Нигматулин назвал главные законы в работе мажилиса нового созыва

Спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин обозначил основные направления работы для депутатов нового созыва, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня проходит первое рабочее пленарное заседание в рамках первой сессии Мажилиса Парламента седьмого созыва.

В рамках реализации законодательных поручений нам предстоит рассмотреть совершенно новый Социальный кодекс, который даст комплексный ответ на актуальные вопросы этой важной сферы. В целях совершенствования фискальной политики мы будем рассматривать проект Налогового кодекса с точки зрения его упрощения, стимулирования деловой активности и конкуренции. Мы также должны разработать механизмы законодательной поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике, - сказал спикер Мажилиса.

По словам Нигматулина, сегодня депутаты возьмут в работу очень важный законопроект о промышленной политике, устанавливающий принципы, цели и задачи развития обрабатывающей промышленности.

В нем нам необходимо предусмотреть действенные механизмы поддержки, стимулирования отечественного бизнеса. Актуальным для казахстанского общества является рассмотрение и принятие закона об общественном контроле. Важным приоритетом государственной политики является защита прав человека и в этом контексте необходимо принять отдельный закон об омбудсмене, который упорядочит его деятельность в различных сферах, - отметил Нурлан Нигматулин.

Спикер отметил, что работа всего депутатского корпуса в нынешней сессии будет нацелена на последовательное проведение дальнейшей работы по качественному законодательному обеспечению, приоритетов стратегического курса Елбасы, а также конкретных задач, поставленных Главой государства в выступлении на открытии сессии.

Каждый законопроект, который нам предстоит рассмотреть в этой сессии, важен как с точки зрения обеспечения устойчивого экономического развития страны, так и с точки зрения улучшения качества жизни наших граждан. Поэтому, во исполнение поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева, данных на открытии нынешней сессии, мы должны сформировать законодательную базу для решения актуальных вопросов развития здравоохранения, образования, социальной защиты населения, поддержки малого и среднего бизнеса, - сказал он.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что вся законотворческая работа будет проходить при конструктивном взаимодействии как с государственными органами, с представителями экспертного сообщества, гражданского общества, так и с представителями средств массовой информации.

Оксана Скибан, Нур-Султан