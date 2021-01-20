Коронавирус не изменил планы чемпионки мира

Действующая чемпионка мира по фристайлу-могулу казахстанка Юлия Галышева завершила учебно-тренировочные сборы в Алматы и рассказала о том, как пандемия коронавируса повлияла на планы спортсменов, передает zakon.kz.

Несмотря на существенные ограничения, сезон у фристайлистов-могулистов все-таки стартовал. Правда, для сборной Казахстана с неприятным оттенком. На первом этапе Кубка мира в Финляндии сборную Казахстана не допустили к участию. Сначала некоторые члены команды сдали положительный тест на коронавирус, но затем два следующих теста показали отрицательный результат. Юлия Галышева призналась, что на нее эта ситуация сильно не повлияла.

Мы все в одинаковых условиях, что наша команда, что другие. Да, трудно было находиться на Кубке мира в Финляндии и когда нас не допустили, первые два дня было сложно – все команды участвуют, а мы нет. Но на следующем старте каждая команда так же рискует, как и мы. Если в команде находят одного положительного, то вся команда не допускается. Сейчас принимают такие условия - на чемпионате мира каждый спортсмен, тренеры и персонал будут жить отдельно. У каждого будет свой номер, люди не будут пересекаться, только на горе. На открытом воздухе опасность снижается, - сказала чемпионка мира Юлия Галышева.

Чемпионат мира был перенесен из Китая в Канаду, в связи с этим есть опасения по поводу правил пребывания в североамериканской стране.

Сейчас обсуждается один вопрос. По канадским постановлениям, любой человек въехавший в страну, даже ее гражданин, должен 14 дней провести на карантине. Но для спортсменов это не вариант, как они приедут и будут сидеть две недели в номерах без тренировок. В номере для них нет условий, ты не можешь сделать то, что тебе требуется. Тем более у нас зимний вид спорта, нужно кататься и прыгать. Спортсмен может потерять форму. Сейчас этот момент решается, будем мы сидеть на карантине или нет. Если мы отсидим их, то в какой форме тогда выйдем на гору? - задалась вопросом Галышева.

Даты мирового первенства еще не утверждены, но казахстанская команда активно к нему готовится, а сама Галышева настроена на то, чтобы защитить свой титул чемпионки мира. После сборов в Алматы казахстанские могулисты отправятся в США, где проведут сбор и поучаствуют в этапе Кубка мира. Оттуда команда переберется в Канаду. На март 2021 года запланирован финал Кубка мира по фристайлу-могулу в Алматы.

Альберт Ахметов