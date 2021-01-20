Президент Турции привился от COVID-19 китайским препаратом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг вечером в столице Анкаре привился вакциной СoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

Как он сообщил в соцсетях, вместе с ним вакцинацию от COVID-19 прошли члены правящей Партии справедливости и развития. Он призвал лидеров партий и депутатов поощрять понимание и принятие вакцинации населением.

По словам президента, более 250 тыс. медработников в Турции привились от коронавируса. Процесс вакцинации прошел успешно. Он выразил удовлетворение эффективностью вакцины.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду в прямом эфире привился вакциной от COVID-19 CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Ранее Ф. Коджа заявил, что предварительный анализ данных добровольцев, которые были привиты в Турции китайской вакциной, показал, что эффективность препарата достигла 91,25 проц.

Первая партия в 3 млн доз вакцины от COVID-19, заказанная Турцией у Sinovac Biotech, была доставлена в Анкару 30 декабря прошлого года. Согласно плану правительства Турции, в рамках первого этапа будут вакцинированы 9 млн человек. В их число войдут главным образом медработники и представители других групп повышенного риска.

По данным, опубликованным в четверг на веб-сайте Министерства здравоохранения Турции, за последние 24 часа в стране подтвердили 8962 новых случая заражения COVID-19 и 170 летальных исходов, в общей сложности зарегистрирован 2364801 случай заболевания и 23495 смертей. Вылечились 2236938 пациентов.