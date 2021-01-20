Трамп помиловал рэперов, бывшего советника и экс-мэра

Почти уже бывший президент США Дональд Трамп решил помиловать рэпера Lil Wayne, старшего советника Стива Бэннона и еще 72 человек, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Рэперу Lil Wayne, настоящее имя Дуэйн Майкл Картер, грозил значительный тюремный из-за обвинения в хранении оружия в 2019 году. Он признал свою вину в прошлом месяце. Сообщается, что ранее рэпер пообещал поддержать Трампа в преддверии президентских выборов. В заявлении президента, рэпер описывается как "заслуживающий доверия, добросердечный и щедрый человек, пожертвовавший во множество благотворительных организаций".

Трамп также помиловал бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, которого обвинили в мошенничестве. По версии прокуроров, Бэннон присвоил более миллиона долларов, собранных для строительства стены на границе США и Мексики. Бэннон отрицает обвинение, ему еще предстоит суд. Помилование Трампа, как считается, поможет избежать тюремного заключения. Бывшего советника Трампа арестовали в августе 2020 года.

Дональд Трамп также смягчил приговоры 70 другим людям, включая рэпера Kodak Black и бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрику.

Рэпер Kodak Black, настоящее имя Билл Капри, отбывает 46-месячное заключение за фальсификацию документов для покупки огнестрельного оружия. Килпатрик был приговорен к 28 годам по нескольким федеральным статьям.

Смягчение приговора также получил соучредитель Death Row Records Майкл "Harry-O" Харрис, который уже провел за решеткой более 30 лет за употребление наркотиков и заговоре с целью убийства.

Отмечается, что помилование президента по существу отменяет любое наказание по уголовному делу, в то время как смягчение наказания сокращает или прекращает тюремное заключение. На протяжении всего своего президентства Трамп помиловал ряд близких друзей и союзников.