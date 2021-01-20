Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19

В Казахстане массовая вакцинация "Спутник V" начнется с 1 февраля, сообщает zakon.kz.

В России уже проходит вакцинация от коронавируса. Прививка добровольна и бесплатна.

ТАСС собрал важные рекомендации для тех, кому уже ввели вакцину.

Без спортзала и бани

Место инъекции не рекомендуется мочить в течение трех дней, стоит отказаться от посещения бани и сауны.

Также в этот период нужно избегать физических нагрузок.

Один из побочных эффектов — повышение температуры до 38 градусов. В этом случае врачи рекомендуют принять парацетамол.

Больше белка и контроль витамина D

Тем, кто прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, следует обратить внимание на то, достаточен ли уровень витамина D в организме, и в случае необходимости устранить его дефицит.

Также нужно потреблять продукты с повышенным содержанием белка.

Для чего вводится вакцина? Для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а антитела — это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что? Это мясо, рыба, яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было, — пояснил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян.

Отказаться от алкоголя и избегать стресса

После вакцинации против коронавируса рекомендуется не переохлаждаться, не перегреваться, избегать стрессов для организма и не есть продукты, на которые у вас аллергия.

Алкоголь может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной или бессмысленной. Поэтому в течение трех дней стоит от него отказаться.

Отложить планирование беременности

В Минздраве сообщили, что риски при вакцинации гораздо ниже, чем возможные последствия от коронавируса.

Планирование беременности или проведение ЭКО лучше начинать через два-три месяца после прививки.

Беременность является фактором риска заболеваемости COVID-19. В частности, в группе высокого риска находятся женщины с сопутствующими заболеваниями.