В Шымкенте директора школы осудили на 8 лет

На 8 лет осудили директора школы в Шымкенте за взяточничество в период карантина, сообщает zakon.kz.

Директор школы №34 имени Ю.Гагарина неоднократно получала взятки, а также, совершила неоднократное присвоение денежных средств путем обмана потерпевших, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда города.

В ходе следствия обвиняемая не признала свою вину. После оглашения приговора она была взята под стражу в зале суда.

По информации судьи, взятки она получала путем запугивания учителей.

Суд считает исправление осужденной возможно только в условиях изоляции от общества и назначение наказания в виде 8 лет лишения свободы справедливым, - добавили в суде.