Частный дом отстояли от огня пожарные Алматы

Алматинские пожарные отстояли частный дом от огня, сообщает zakon.kz.

По информации ДЧС города, о пожаре сообщили встревоженные соседи по улице Потемкина.

Они позвонили в службу спасения в 13.48.

Горело каркасно-камышитовое строение. На место пожара были направлены 3 отделения с ближайших пожарных частей. Пожар ликвидирован за 14 минут. Удалось отстоять от огня жилой дом, находящийся в непосредственной близости от горящего строения, - отметили в ведомстве.

Пожарные помогли произвести эвакуацию личных вещей с аварийного помещения.

Жертв и пострадавших нет.

Департамент по ЧС Алматы просит жителей соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей, не складировать легкосгораемые материалы возле отопительных приборов.