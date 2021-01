В Вашингтоне началась инаугурация 46 президента США

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает zakon.kz.

Из-за прошедших 6 января беспорядков в Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего выборы Дональда Трампа, мероприятие проходит при беспрецедентных мерах безопасности.

Демократ, бывший вице-президент, член конгресса с 36-летним стажем Джо Байден станет 46-м президентом США. Он займет овальный кабинет Белого дома в возрасте 78 лет с третьей попытки и войдет в историю как самый возрастной глава государства.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg