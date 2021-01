Байден отправил первый твит в статусе президента

Аккаунты в Twitter Белого дома, президента США, вице-президента, первой леди и пресс-секретаря перешли от администрации Дональда Трампа к администрации Джо Байдена, передает zakon.kz.

Об этом сообщило руководство социальной сети.

В своем официальном Twitter Байден заявил, что нельзя терять время, когда речь идет о преодолении текущих кризисов.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.