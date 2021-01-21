Байден отправил первый твит в статусе президента

Аккаунты в Twitter Белого дома, президента США, вице-президента, первой леди и пресс-секретаря перешли от администрации Дональда Трампа к администрации Джо Байдена, передает zakon.kz.

Об этом сообщило руководство социальной сети.

В своем официальном Twitter Байден заявил, что нельзя терять время, когда речь идет о преодолении текущих кризисов.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный Кабинет, чтобы приступить к работе и немедленно приняться за решительные действия и помощь американским семьям. президент США Джо Байден

Технически, эта запись стала второй для Байдена в президентском аккаунте. Первая появилась 15 января. В ней политик предложил подписаться на аккаунты своей супруги, а также нового вице-президента США Камалы Харрис и ее мужа.

Для супруга нового вице-президента США Камалы Харрис Дага Эмхоффа был специально создан аккаунт @SecondGentleman ("Второй джентльмен").

Ранее лидер Демократической партии, 78-летний Джо Байден стал 46-м президентом США. Он опередил на президентских выборах в ноябре прошлого года своего предшественника республиканца Дональда Трампа. Церемония инаугурации Байдена прошла традиционно в Капитолии в Вашингтоне в среду, 20 января.