Телефоны в шерстяной перчатке пытались перекинуть заключенным

Перебросить через ограждение колонии два сотовых телефона, упакованных в шерстяную перчатку, помешали сотрудники акмолинского ДУИС, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Отрабатывая имеющуюся совместную с отделом полиции Атбасарского района информацию о возможной попытке перебросить запрещенные предметы в учреждение, оперативники помешали совершить это 33-летнему акмолинцу, ранее судимому за хранение наркотиков. Мужчина по дороге из соседнего района прихватил попутный груз, за определенную сумму он взял пакет, который, по его словам, должны были забрать на остановке, - сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области.

По словам пресс-секретаря ведомства Ирины Горновой, на протяжении нескольких минут опера наблюдали за "перевозчиком", который ходил вдоль основного ограждения учреждения.

Когда незадачливый курьер достал небольшой сверток и начал оглядываться по сторонам, он был задержан оперативной группой. Свертком оказалась шерстяная перчатка, а в ней - два сотовых телефона марки Nokia и Samsung и две сим-карты". пресс-секретарь ДУИС по Акмолинской области Ирина Горнова

Факт зарегистрирован и направлен для принятия процессуального решения.