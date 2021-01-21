Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в финале Суперкубка Италии с "Наполи" забил 760-й гол в карьере. Португальский бомбардир побил абсолютный рекорд по количеству мячей, принадлежавший чехословацкому форварду Йозефу Бицану, передает zakon.kz.

Как сообщает championat.com, на 64-й минуте матча Роналду открыл счет. Португалец забил с близкого расстояния после углового.

За лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус", а также сборную Португалии Криштиану провел 1036 матчей.

Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежал чехословацкому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.

Ранее Роналду превзошел достижение легендарного бразильского форварда Пеле, который в 812 официальных матчах забил 757 голов.