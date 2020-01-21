От поля до стола: для чего нужна национальная товаропроводящая система?

Цены на самое важное и необходимое — продовольствие — вечный больной вопрос не только в Казахстане, но и в целом по миру.

К сожалению, чтобы контролировать стоимость продовольствия, мало просто наладить в стране собственное производство продуктов питания: необходима цепочка доставки от фермерского хозяйства до прилавка и далее — до конечного потребителя. Именно поэтому в Казахстане сегодня ведутся работы по созданию полноценной Национальной товаропроводящей системы (НТС).

Разберемся, что она из себя представляет и зачем нужна.

Из чего состоит НТС?

Товаропроводящая система будет состоять из 24 оптово-распределительных центров (ОРЦ) трех типов — хранения, торговли и распределения, связанных единой «умной» цифровой сетью.

Кому и зачем это нужно?

1) Потребителям, то есть всем казахстанцам — покупателям продуктов питания.

За счет современных ОРЦ и логистической системы местная фермерская продукция, будь то молочные, мясные, плодовоовощные и прочие товары, станет доступнее. Более того, надлежащие условия хранения ликвидируют влияние такого фактора, как сезонность. Например, вот так сегодня выглядит график цен на картофель в среднем по Казахстану.

Скачки цен (пики на графике) приходятся в основном на тот период, который картофелеводы зовут «межсезоньем» — летние месяцы, когда рынок фактически принадлежит импортерам: своего старого урожая уже нет, а новый еще не созрел. Для наглядности: в июне 2020 года картофель стоил в полтора раза (на 49,6%) больше, чем в декабре 2019 года. Таким образом, сезонность заметно бьет по карману потребителя.

Современные технологии позволяют хранить продукцию круглогодично. Например, польские яблоки, которых немало на рынке РК, зачастую хранятся более одного года. В то же время в Казахстане существующие овощехранилища охватывают лишь порядка 25% всей производимой продукции. При этом четверть существующих овощехранилищ — старше 30 лет, они не отвечают современным требованиям. В итоге потери плодовоовощной продукции достигают 40%, а по некоторым позициям — до половины. Такая ситуация негативно влияет на стоимость овощей и фруктов. Создание НТС позволит избежать потерь и сгладит колебания цен.

2) Сельхозтоваропроизводителям.

НТС, помимо ОРЦ хранения, распределения и доставки обеспечивает также цифровую платформу, на базе данных которой фермеры смогут заранее планировать свои действия и избегать, как дефицита, так и перепроизводства. Рост выпуска в таких условиях будет означать не потери и порчу продукции, а готовность к выходу на внешние рынки и увеличению экспорта.

На базе ОРЦ будет оказываться в режиме «одного окна» множество агросервисов, например — услуги агроконсультантов, которые сейчас недоступны мелким хозяйствам, агрострахование, агрогарантии для заемщиков, и многое другое. Здесь же будет работать система форвардных сделок, могут решаться вопросы обеспечения минеральными удобрениями, семенами, технологиями, сельскохозяйственной техникой и прочие.

3) Оптовым и розничным продавцам.

Выгоды розничных продавцов, будь то крупные сети или маленькие магазинчики «у дома», обеспечат в первую очередь ОРЦ распределения, которые предоставляют возможность собрать на одном объекте продавцов и их поставщиков. Конечная себестоимость продукции для продавцов снизится за счет сокращения цепочки посредников.

Важен и еще один момент: привычные потребителям небольшие магазины — а сегодня это самый популярный формат торговых точек в Казахстане — получат доступ к ассортименту, которого сейчас у мелкооптовых продавцов просто нет.

Международный аспект

В глобальном плане Казахстан — связующий мост между Европой и Азией, и входит в Евразийский экономический союз. Недавно в Москве прошел Первый Евразийский конгресс, проводимый Евразийским банком развития (ЕАБР). Обсуждались вопросы экономической интеграции стран ЕАЭС, в том числе — «сквозные» интеграционные проекты — такие, как создание единой товаропроводящей системы (ЕТС), состоящей из комплекса оптово-распределительных центров и системы управления цепочками поставок.

Казахстанская НТС таким образом станет частью масштабной международной сети, что поможет выгодно использовать транзитный потенциал РК и откроет нашим производителям зарубежные рынки.