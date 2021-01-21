Коронавирус в Казахстане: в "красной" зоне добавился регион

21 января 2021, 10:34
Фото: Хабар 24

В "красной" зоне по коронавирусу стало на один регион больше, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января, Западно-Казахстанская область перешла в "красную" зону.

Теперь ситуация выглядит следующим образом:

  1. в "красной" зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
  2. в "желтой" зоне: г. Алматы, Карагандинская, Алматинская области.
  3. в "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Стоит отметить, что за 20 января зарегистрировано 1180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 172 412 случаев.


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