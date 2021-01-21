Курс доллара еще слегка снизился

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,54 тенге (- 0,11), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418-419,5 тенге, евро – 509-512 тенге, рос. рубль - 5,70-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 января.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,36%, составив $53,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,27% — до $55,93 за баррель.