Девушка в маске с баннера оказалась казахстанкой. Что говорят в акимате Алматы?

Журналисты выяснили, что девушкой в маске с распространенного в Алматы с начала пандемии коронавируса баннера "Носи маску" оказалась не филиппинка (как сообщали в акимате ранее), а жительница Алматинской области Самал Омарова. Она сообщила, что ее фото распространили без разрешения и считает, что ей положен гонорар за использования ее изображения. Zakon.kz обратился в акимат за комментарием по этому вопросу.

Как объясняли ранее в акимате, фото для баннера было взято из зарубежного фотобанка, а изображена на нем филиппинка. Но ей оказалась жительница Алматинской области. СМИ пишут, что она живет в пос. Жанашыр Алматинской области, работает в ТОО "Адал Сут". Когда по городу появились эти баннеры, все стали ее спрашивать, почему ее фото развесили повсеместно.

фото: nege.kz

Самал Омарова не помнит, когда были сделаны эти фото.

Я обращалась в банк в Алматы. Возможно, там сфотографировали. Скорее всего, где-то сфотографировали. Например, на работе. На работе мы всегда носим маски, - цитирует Самал Омарову nege.kz.

Самал Омарова считает, что за использование ее изображения ей положен гонорар. Женщина обратилась в рекламное агентство, там ее направили в акимат.

В акимате в ответ на запрос редакции сообщили, что фото девушки в медицинской маске взято из Всемирного банка свободных фотографий Freepik.com, предназначенного для создания рекламных макетов.

Для использования фотографии конкретного человека необходимо его официальное разрешение, а в банке имеются лицензионные фотографии. Всемирный банк уже имеет лицензированные фотографии, которые можно использовать в любом виде рекламы в неограниченном количестве. Фото с надлежащим качеством и необходимым разрешением, необходимым для соблюдения всех этих требований, взято с вышеуказанного сайта. Подобного казахстанского банка фотографий нет, поэтому дизайнеры используют Всемирный банк. Стоит отметить, что на данном сайте не названа ни национальность человека, изображенного на фотографии, ни страна, в которой была сделана эта фотография, - ответили в Управлении культуры.

Там отмечают, что на сегодняшний день баннеры с данной фотографией размещены на улицах города: билбордах, ЛЭД-экранах, общественном транспорте и др. Бюджет на эту социальную рекламную кампанию, как сообщалось ранее, не выделялся.

Использование лицензированной фотографий из Всемирного банка не нарушает ничьи права. Все юридические вопросы касательно авторских прав должны направить во Всемирный банк фотографий - Freepik.com, - резюмировали в управлении.