Восемь специалистов Алматинского областного суда заболели COVID-19

По последним данным установлено заражение коронавирусом 8 специалистов областного суда. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Алматинского областного суда Самат Авганов, передает zakon.kz.

Все они отправлены на самоизоляцию и находится под наблюдением врачей, - рассказал он.

Суд закрыт на двухнедельный карантин. Здание и территория суда интенсивно обрабатывается.

В последнее время в областном суде наблюдался приток людей, изъязвивших желание непосредственно участвовать в судебных заседаниях, - сказал Авганов.