Восемь специалистов Алматинского областного суда заболели COVID-19

21 января 2021, 13:18
Фото: pixabay.com

По последним данным установлено заражение коронавирусом 8 специалистов областного суда. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Алматинского областного суда Самат Авганов, передает zakon.kz.

Все они отправлены на самоизоляцию и находится под наблюдением врачей, - рассказал он.

Суд закрыт на двухнедельный карантин. Здание и территория суда интенсивно обрабатывается.

В последнее время в областном суде наблюдался приток людей, изъязвивших желание непосредственно участвовать в судебных заседаниях, - сказал Авганов.


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