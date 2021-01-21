48 граффити с рекламой наркотиков на одной улице нашли в Шымкенте

21 января 2021, 17:14
Фото: ДП Шымкента

Служители правопорядка только на одной улице в Шымкенте нашли 48 граффити с рекламой наркотиков, передает zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Шымкента совместно с городским молодежным ресурсным центром и руководителем благотворительного фонда “Харекет” в Шымкенте Сериком Дарбышевым организовали мероприятие, направленное на профилактику наркомании в городе. Делегация была шокирована увиденным.

В ходе мероприятия были уничтожены 48 графических записей, рекламируюших наркотические средства, на стенах зданий по улице Толстого в Енбекшинском районе, - сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Стражи правопорядка обещали, что совместные мероприятия в этом направлении будут продолжены.


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