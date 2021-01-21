Трагедия на шахте в Актюбинской области. Итоги расследования

Руководитель управления по инспекции труда Актюбинской области Саламат Аманбаев рассказал об итогах расследования инцидента в шахте в Актюбинской области, где погибли четыре шахтера, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По его словам, члены комиссии спустились в шахту вместе с единственным выжившим взрывником Канатом Абдуллаевым восстановили картину произошедшего. Кроме этого, провели опрос, изучили техническую документацию на предприятии.

У всех работников с собой были самоспасатели, его действия хватает больше чем на два часа. Но при беге его использовать нельзя. На головных уборах работников были светильники и кнопка сигнала SOS, которая связана с диспетчерской аварийно-спасательной службы. Работники нарушили правила поведения в случае нештатной ситуации. Взрывники Черный, Жакупов, Шаметов и горный мастер Кайканов погибли в результате острого отравления веществом неясной этиологии.

По словам единственного выжившего взрывника Абдуллаева, после взрыва все на машине выезжали из шахты. В тот день появился белый густой туман. Машина остановилась. Горный мастер крикнул, чтобы все бежали наверх. А они должны были, как Абдуллаев, воспользоваться самоспасателем, вызвать спасателей.

В момент взрыва в шахте не работала вентиляция. Как сообщил Саламат Аманбаев, в 18.50 по распоряжению главного инженера Сафина остановили работу вентиляционной установки и подключили ее только в 19.10, что также является нарушением.

Дальнейшее разбирательство за следствием, оно решит, есть ли вина в произошедшем конкретного лица в гибели. Комиссия пришла к выводу: вина горного мастера Кайканова составляет 20%, работодателя – 80%. Саламат Аманбаев

Несчастный случай произошел 30 декабря. Горный мастер и бригада взрывников спустились после смены в шахту для взрывных работ и погибли, все, кроме одного. Погибших удалось поднять только на утро.

После случившегося возбудили уголовное дело, расследованием занялась комиссия минтруда.

Семьи погибших получили по 2 млн тенге на погребение, каждой семье выплатят единовременно 20 млн тенге для приобретения жилья на территории Актюбинской области. Сохранят заработную плату погибших работников до 18-летия детей погибших с ежегодной индексацией, предприятие также оплатит стоимость обучения в сузе или вузе РК каждого из детей. Спасшемуся взрывнику Канату Абдуллаеву для реабилитации медная компания выделяет 5 млн тенге.