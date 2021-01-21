Не все мусульмане Франции поддержали хартию Макрона

Три мусульманские группы отказались поддержать антиэкстремистскую хартию, выдвинутую французскими властями по инициативе Эммануэля Макрона, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Отмечается, что хартия отвергает "использование ислама в политических целях и утверждает равенство между мужчинами и женщинами, осуждая такие практики, как женское обрезание, принудительные браки или "свидетельства о девственности" для невест".

За принятие хартии высказался созданный почти 20 лет назад Французский совет мусульманской веры и пять из восьми ее федераций.

Однако представители трех остальных групп заявили, что не могут присоединиться к своим коллегам.

Мы считаем, что некоторые отрывки и формулировки в представленном тексте, вероятно, ослабят узы доверия между мусульманами Франции и нацией. Кроме того, некоторые заявления носят обвинительный и маргинализирующий тон, они наносят ущерб чести мусульман, - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что хартия будет подписана только после широких и демократических консультаций.

Чтобы принять эту хартию, мы должны признать себя в ее содержании. Было бы бесполезно подписывать текст, который наше сообщество не может спокойно принять, - говорится в заявлении.

Макрон выступил насильственных действий со стороны экстремистов, после убийства французского учителя. 47-летнему преподавателю Самюэлю Пати стали поступать угрозы после того, как на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным французской прокуратуры на него напал 18-летний уроженец Чечни.

18 января Макрон заявил, что хартия предлагает "разъяснение того, как организована мусульманская община". Также она призвана обеспечить основу для создания нового Национального совета имамов, который будет отвечать за проверку практикующих в стране богословов.