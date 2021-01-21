Подростки спасли женщину из горящего дома в Семее

21 января около часа ночи, на пульт оперативной службы Отряда города Семей поступило сообщение о том, что по улице Паровозная произошел пожар, сообщает zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения обнаружили горящий дом. В доме горели деревянные конструкции потолочных перекрытий и стены смежных помещений веранды и кухни, мебель, бытовая техника и личные вещи. Спасатели действовали слаженно и усиленно боролись с огнем. Полностью возгорание удалось ликвидировать на площади 20 кв.м. При тушении пожара огнеборцами из полыхающего огнем здания был вынесен 1 газовый баллон.

До прибытия противопожарных служб, двумя парнями Станиславом Коряковским и Сергеем Яцук, которые находились в гостях в другой половине дома, была спасена хозяйка дома, 1951 года рождения.

Как рассказали юные герои, они не растерялись и, обнаружив пожар, сразу же ринулись на помощь. Разбив окно спальной комнаты кувалдой, вынесли пожилую женщину из зоны опасности и передали прибывшим врачам скорой помощи, которые госпитализировали женщину с диагнозом отравление угарным газом средней степени. Сейчас ее жизни ничего не угрожает благодаря смелым парням. Им также помогала внучка женщины Анастасия Гордеева, которая вызывала пожарных и Скорую помощь, а также всячески содействовала в спасении ее бабушки.

По причине пожара специалисты службы ЧС отрабатывают 2 версии: неосторожное обращение с огнем и несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи. Станиславу 23 года, а Сергею 16, это настоящий пример для подрастающего поколения.

ДЧС ВКО напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

- Эксплуатируйте печи топите только с закрытыми дверцами. Для этого проверьте, чтобы запорный механизм был обязательно исправен. Не используйте для топки печей дрова, длина которых, превышает размеры топки.

-Также помните, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т.п.).

-Нельзя также сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы.

-Не перекаливайте печь, помните, что топить печь более 2-х часов подряд нельзя. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

- Будьте осторожными при использовании открытого огня.

Если необходима помощь спасателей, сообщить по номерам 101 и 112.