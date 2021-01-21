Казахстанских предпринимателей уведомили о проблемах с выпиской ЭСФ при экспорте товаров в ЕАЭС

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан информирует, что с 20 января 2021 года возникла проблема выписки электронных счетов-фактур (ЭСФ) при экспорте товаров в страны ЕАЭС, включенных в Перечень товаров изъятия ВТО, сообщает zakon.kz.

По информации ведомства, до возобновления возможности выписки ЭСФ, для заверения товаросопроводительных документов необходимо сформировать счет-фактуру на бумажном носителе по форме ЭСФ в соответствии с данными зарегистрированной СНТ.

Заверение бумажных копий ЭСФ и СНТ осуществляется в районных Управлениях государственных доходов вне зависимости от места регистрации экспортера.

Территориальные подразделения органов государственных доходов ориентированы на ускоренное проведение соответствующих процедур по заверению, а также прорабатывается вопрос заверения бумажных копий ЭСФ и СНТ непосредственно на Государственной границе. В случае возникновения проблемных вопросов при заверении ЭСФ, пересечении Государственной границы, а также на территории РФ необходимо обращаться по телефону +7 701 707 14 11. комитет государственных доходов Министерства финансов РК

КГД принимаются меры по разрешению вопроса выписки ЭСФ при экспортных операциях в рамках ЕАЭС