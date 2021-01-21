Арест Навального: тенге может рухнуть из-за антироссийских санкций - эксперты

Арест Алексея Навального отразится и на Казахстане. Эксперты считают, тенге ждет очередной обвал, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Причина тому – санкции Запада. В частности – заморозка строительства газопровода "Северный поток- 2". Мировые политики назвали арест российского оппозиционера "нарушением прав человека". В свою очередь официальная Москва потребовала не вмешиваться во внутренние дела.

Уже несколько дней Алексей Навальный находится под стражей. За глухим забором знаменитого спецблока "Матросская тишина" от политика практически нет вестей. Вернувшись в Россию, побывать дома у оппозиционера так и не получилось. навального задержали прямо в аэропорту.

И пока простое население прикидывает, сколько зарплат у них уйдет на покупку хотя бы одного стула, мировые политики требуют освободить Навального. Его арест многие страны называют нарушением международных договоров и прав человека. В случае отказа, Россию ждут жесткие санкции. К примеру, заморозка строительства газопровода "Северный поток – 2". Депутаты Европарламента уже приняли соответствующую резолюцию. Документ предполагает и ряд ограничений для лиц, причастных к задержанию политика.

Еще нет фиксированной даты, но на повестке дня стоит поездка в Москву. Я думаю, что нынешние обстоятельства делают этот визит более необходимым, чем когда-либо. Мы очень хорошо знаем режим в России. В этом нет ничего нового. Но при этом международная политика - это не вопрос обвинений. Это вопрос поиска решений. верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррелл

Кремль же сохраняет спокойствие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил не вмешиваться во внутренние дела.

И мы не намерены ни к кому прислушиваться. Вместе с тем мы до сих пор за добрые отношения, которые не индексируются одним отдельно взятым гражданином. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Если Запад все же введет санкции против России, несладко придется и Казахстану. Эксперты считают, "задев" рубль, новые ограничения приведут и к упадку тенге.

Санкции, которые будут выдвинуты по отношению к ним, в зависимости от их объема, силы и назначения, коснутся и нас. Исключение – персональные санкции. Есть шанс, что они нас не затронут. Но если это будут масштабные санкции, например, отключение России от банковской системы, то они коснутся и нас и будут влиять негативно. аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарев

Причем, чем дольше Навальный находится в тюрьме, тем больше вероятность дополнительных санкций Евросоюза. Ситуация ухудшится, если российского оппозиционера приговорят к тюремному сроку, считают эксперты. То есть худшего сценария не избежать. Поэтому экономисты предлагают отечественному кабмину подготовить "подушку безопасности".

Если у основного торгового партнера постоянные проблемы в экономическом плане, если на него постоянно оказывается политическое давление, то это рано или поздно окажет негативное влияние и на его соседей. экономист Арман Байганов

Окончательно ситуация станет ясна 29 января, когда суд вынесет решение о замене условного срока Навального на реальный.

