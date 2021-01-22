Погода на 22 января

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 января, сообщает zakon.kz.

Погоду Казахстана будет определять Южный циклон, с которым на большей части республики ожидается снег, в центре и востоке – местами сильный снег, на юге, юго-востоке – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики – очень сильный ветер 30 м/с и более. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы – 23-28 м/с, в отдельных районах – 30 м/с и более.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Кызылординской областях местами ожидаются низовая метель, туман, в Кызылординской, днем Акмолинской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Атырауской области днем местами ожидается гололед, в Павлодарской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -21°, облачно.

Прогноз погоды на 22 января.