Убийство младенца в Атырау. Коллеги осужденных не согласны с суровым приговором суда

Коллектив Атырауского областного перинатального центра выразил несогласие с приговором суда в отношении бывших коллег, сообщает zakon.kz со ссылкой на atpress.kz.

И.о. директора областного перинатального центра Аскар Кенжегалиев отметил, что, по мнению медработников, приговор суда в отношении бывших коллег слишком суров.

Медицинские работники выразили обеспокоенность длительными сроками по приговору суда и внесли предложение о сокращении срока наказания.

Никто из нас не против приговора суда. Однако, мы считаем, что имеем право, документально оформив, донести свои предложения до главы государства. Надеемся, что можно предпринять меры для смягчения наказания. Так как нашим коллегам предъявлено очень суровое наказание. До этого времени они спасли жизни многих детей и матерей, сколько принесли счастья семьям! И в будущем наши коллеги могли бы принести большую пользу для общества. Медицинские работники выражают свое недовольство тем, что судебный процесс проходил однобоко. и.о. директора областного перинатального центра Аскар Кенжегалиев

Также он отметил, что его коллеги не могут оставаться равнодушными в такой ситуации.

В такой сложной ситуации наши медработники не могут нормально работать и выполнять свои прямые обязанности. Не скрою, что причина кроется и в этом. Несмотря на многолетний труд, не могли себе представить, что такое вообще возможно. После такого, что можно ожидать от наших молодых специалистов, как им работать без искры в глазах? Учитывая все это, мы хотим внести свой вклад и участие, обратившись к Главе государства, республиканским организациям по защите прав врачей, профсоюзным организациям с просьбой о смягчения наказания, - отметил Кенжегалиев.

Также он опроверг информацию о том, что коллектив центра, выразив несогласие с приговором суда, массово подал заявление об увольнении.

Как сообщается, с медработниками провели встречу депутаты маслихата, первый заместитель акима Атырауской области Серик Айдарбеков и заместитель акима Бакытгуль Хаменова. Они выслушали обращения и предложения медиков.

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