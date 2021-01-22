В Алматы начнут судить подозреваемого в убийстве дизайнера Bisen

Дело дизайнера Сабита Сырахана (Bisen) поступило в суд Алматы, сообщает zakon.kz.

Дело поступило в суд. Сейчас оно на стадии рассмотрения. Обвинение предъявлено по ст. 99 ч.1 УК, - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

18 октября в Алматы убили дизайнера Bisen. Позже стало известно, что в убийстве подозревают брата его девушки. В полиции выяснили, что он избил оппонента из-за неприязненных отношений.

Убитый дизайнер создавал популярный у рэперов и представителей хип-хоп культуры streetwear-бренд.