Аида Курмангалиева назначена руководителем аппарата Минтруда

Аида Курмангалиева назначена руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает zakon.kz.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Курмангалиева Аида Даденовна назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Аида Курмангалиева родилась в 1970 году в Кызылординской области. В 1993 году окончила Казахскую государственную академию управления. Трудовую деятельность начала в 1988 году техническим работником республиканского треста "Казагропром".

В разные годы работала в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования. В 2010-2013 гг. — вице-министр здравоохранения РК. В 2013-2014 гг. — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК. В 2014-2017 гг. — ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития РК. С 2017 по 2021 гг. — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.