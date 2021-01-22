Назначен руководитель аппарата Минторговли

Жанибек Нупиров назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции РК, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы главы правительства, вышел приказ министра торговли и интеграции РК.

Жанибек Нупиров родился в 1980 году в Костанайской области.

В 2001 году окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, в 2005 году — Карагандинский институт актуального образования "Болашак", в 2010 году — Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности старшего казначея отдела регулирования и контроля платежей Управления Казначейства по городу Астана.

В 2000-2001 гг. — ведущий казначей, главный казначей Управления Казначейства по городу Астана.

С 2001 по 2006 гг. занимал различные должности в структуре Министерства финансов — от главного специалиста до начальника управления. В 2006-2007 гг. — заместитель директора Департамента внутренней администрации Агентства РК по статистике. В 2007-2008 гг. — заместитель директора Департамента анализа и методологии исполнения государственного бюджета МФ РК.

В 2008-2010 гг. — заместитель директора Департамента экономической политики и прогнозирования, заместитель директора, директор Департамента корпоративного развития Министерства экономики и бюджетного планирования.

В 2010-2013 г. работал в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. В 2013-2019 гг. — консультант, заведующий сектором отдела Администрации Президента РК.

В 2019-2021 гг. — ответственный секретарь Министерства торговли и интеграции РК.